Simge Barankoğlu neden tutuklandı? Simge Barankoğlu kimdir?

Simge Barankoğlu neden tutuklandı? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. DHA'nın Kasım ayında bildirdiğine göre; İzmir'de aralarında sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu ile Yeşim Aydın'ın da olduğu 18 şüpheliden 16'sı tutuklanmıştı.

SİMGE BARANKOĞLU NEDEN TUTUKLANDI?

İzmir'de sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı öne sürülen suç şebekesine yapılan operasyonda gözaltına alınan ünlü sosyal medya fenomenleri Simge Barankoğlu ve Yeşim Aydın, 30 gün sonra serbest bırakıldı. Haber sitelerinde yer alan bilgilerin ardından Barankoğlu açıklamalarda bulundu.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada para ödülü kazanıldığı belirtilip, 'vergisi' adı altında vatandaştan para alarak, dolandırıcılık yaptığı öne sürülen suç şebekesini tespit etti. Ekipler, dolandırıcılık şebekesinin, kullanıcıları sosyal medya üzerinden oynanan oyundan para ödülü kazandıkları ancak belli miktarda vergiyi vererek ödülü alabilecekleri yalanıyla kandırdığını belirledi. 10 Kasım günü önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştiren ekipler, aralarında sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu ve Yeşim Aydın'ın da bulunduğu 18 kişiyi gözaltına aldı.

SİMGE BARANKOĞLU KİMDİR?

Adnan Menderes Üniversitesi mezunu olan 1995 doğumlu Simge Barankoğlu, aslen İzmir Ödemiş'lidir. Sosyal medya hesabı üzerinden cesur pozlar ve videolar paylaşan Simge Barankoğlu, 'Örümcek, korktun mu? Yılan, korktun mu? Korkmadın mı?' sözleriyle yeni bir akım başlatmıştı. İnsanlar sosyal medyada Simge'nin videosunu o dönemde taklit etmeye başlamıştı.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı reklam anlaşmaları ile sağlıyorum ifadesinde bulunan Simge Barankoğlu, DHA'nın haberine göre tutuklanan Simge Barankoğlu'nun, ifadesinde, 'Sosyal medya fenomeniyim. Geçimimi reklam alarak sağlıyorum. Soruşturmaya konu bu eylem de diğer reklamlar gibiydi. Ben tarafları ve müştekileri tanımıyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum' dedi.

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