Simav'da vefat eden öğretmenin adı okulun kütüphanesine verildi - Haberler
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Simav'da vefat eden öğretmenin adı okulun kütüphanesine verildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Simav'da vefat eden öğretmenin adı okulun kütüphanesine verildi

Kütahya'nın Simav ilçesinde vefat eden Simav Osmanbey Ortaokulu İngilizce öğretmeni Seda Kahraman'ın ismi aynı okulun kütüphanesine verildi.

SİMAV, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde vefat eden Simav Osmanbey Ortaokulu İngilizce öğretmeni Seda Kahraman'ın ismi aynı okulun kütüphanesine verildi.

Geçen yıl hayatını kaybeden İngilizce öğretmeni Seda Kahraman'ın ismi okulun kütüphanesinde yaşatılacak

Simav Osmanbey Ortaokulunda 14 yıl görev yapan ve 20 Ekim 2021 tarihinde genç yaşta vefat eden İngilizce öğretmeni Seda Kahraman'ın isminin verildiği Z-Kütüphane törenle hizmete açıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikçi ile Seda öğretmenin eşi, çocukları Umut ve Zeynep'in katıldığı törende açılış kurdelesini de Seda öğretmenin eşi ve çocukları kesti. Ayrıca Kahraman ailesi kütüphaneye 300 civarında kitap bağışında bulundu.(MA-EFE) - KÜTAHYA

Simav'da vefat eden öğretmenin adı okulun kütüphanesine verildi

Simav'da vefat eden öğretmenin adı okulun kütüphanesine verildi

Simav'da vefat eden öğretmenin adı okulun kütüphanesine verildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Seda Kahraman, İngilizce, Kütahya, Simav, Yerel, Haberler

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