: Kütahya'nın Simav ilçesinde deprem meydana geldi

16.12.2019 23:00 | Son Güncelleme: 16.12.2019 23:11

Kütahya'nın Simav ilçesinde 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can ve mal kaybının yaşanmadığı deprem ilçedekısa süreli paniğe neden oldu.

KANDİLLİ DUYURDU

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, Kütahya'nın Simav ilçesi Söğüt köyünde saat 21.54'te meydana gelen 3,2 büyüklüğündeki deprem herhangi bir can ve mal kaybına yol açmadı. Depremin derinliğinin 5,4 kilometre olduğu bildirildi.

Kaynak: İHA

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