Kütahya'nın Simav ilçesinde deprem meydana geldi
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Kütahya'nın Simav ilçesinde deprem meydana geldi

Kütahya'nın Simav ilçesi 3,2 büyüklüğünde depremle sallandı. Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgilere göre deprem saat 21.54'te, 5,4 kilometre derinlikte meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

16.12.2019 23:00 | Son Güncelleme: 16.12.2019 23:11

'nın ilçesinde 3,2 büyüklüğünde meydana geldi. Can ve mal kaybının yaşanmadığı deprem ilçedekısa süreli paniğe neden oldu.

KANDİLLİ DUYURDU

Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, Kütahya'nın Simav ilçesi Söğüt köyünde saat 21.54'te meydana gelen 3,2 büyüklüğündeki deprem herhangi bir can ve mal kaybına yol açmadı. Depremin derinliğinin 5,4 kilometre olduğu bildirildi.

Kaynak: İHA

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: Kütahya'nın Simav ilçesinde deprem meydana geldi
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