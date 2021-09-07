Silvan'da şehitler için mevlit programı düzenlendi
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Silvan'da şehitler için mevlit programı düzenlendi

Silvan'da şehitler için mevlit programı düzenlendi
Anadolu Ajansı / Yusuf Batı - Haberler | Güncel

Silvan ilçesinde şehitler için mevlit programı gerçekleştirildi.

Silvan ilçesinde şehitler için mevlit programı gerçekleştirildi.

PKK'lı teröristlerin 1996 yılında yola tuzakladığı mayının infilak etmesi sonucu şehit olan 3 güvenlik korucusu için Onbaşılar Mahallesi Şehitler Anıtında mevlit programı düzenlendi

Mevlit programına katılan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murat Öztürk, şehitlerin aileleriyle görüştü.

Acılı ailelere sabır ve metanet dileyen Öztürk, şehit güvenlik korucularının acılarını derinden hissettiklerini belirtti.

Programa, Alay Komutan Vekili Yarbay Nedim Karakuş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Adalet Gökcan, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Batı

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