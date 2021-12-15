Silvan'da kış lastiği denetimi yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Silvan'da kış lastiği denetimi yapıldı

Silvan'da kış lastiği denetimi yapıldı
AA / Yusuf Batı - Haberler | Güncel

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kış lastiği denetimi yapıldı.

SİLVAN, DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kış lastiği denetimi yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince ilçenin farklı noktalarında okul servis araçları, şehirlerarası otobüs ve yük nakli yapan araç ve sürücülere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Araçlarında kış lastiği kullanmayan sürücüler hakkında ilgili kanun uyarınca idari para cezası uygulandı.

Kara yolu ulaşımında yaşanacak olumsuz hava ve yol koşulları dikkate alınarak kış mevsimi süresince trafik güvenliğinin sağlanması vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat edebilmeleri, can ve mal güvenliklerinin korunması, trafik akışının kesintisiz olarak sürdürülebilmesi amacıyla trafik ekipleri ilçenin farklı noktalarında uygulamalara devam edecek.

Silvan'da kış lastiği denetimi yapıldı

Silvan'da kış lastiği denetimi yapıldı

Dosta güven, düşmana korku veriyor! İşte Türkiye'nin SİHA'lardan sonraki yeni gücü ZAHA

Dosta güven, düşmana korku veriyor! İşte Türkiye'nin SİHA'lardan sonraki yeni gücü ZAHA

 Karabük merkezli soruşturmada 'araç fiyatlarını etkiledikleri' gerekçesiyle 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Karabük merkezli soruşturmada "araç fiyatlarını etkiledikleri" gerekçesiyle 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

 Karabük merkezli 50 ilde 'bayilerdeki araçları toplayarak tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri' gerekçesiyle 51 şüpheli...

Karabük merkezli 50 ilde "bayilerdeki araçları toplayarak tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri" gerekçesiyle 51 şüpheli...

AA / Yusuf Batı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title