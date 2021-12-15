Silvan'da kış lastiği denetimi yapıldı

SİLVAN, DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kış lastiği denetimi yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince ilçenin farklı noktalarında okul servis araçları, şehirlerarası otobüs ve yük nakli yapan araç ve sürücülere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Araçlarında kış lastiği kullanmayan sürücüler hakkında ilgili kanun uyarınca idari para cezası uygulandı.

Kara yolu ulaşımında yaşanacak olumsuz hava ve yol koşulları dikkate alınarak kış mevsimi süresince trafik güvenliğinin sağlanması vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat edebilmeleri, can ve mal güvenliklerinin korunması, trafik akışının kesintisiz olarak sürdürülebilmesi amacıyla trafik ekipleri ilçenin farklı noktalarında uygulamalara devam edecek.