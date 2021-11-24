Silvan'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

SİLVAN, DİYARBAKIR (AA) - Silvan ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulmasıyla başlayan tören, Kültür Merkezi'nde devam etti.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadri Özdemiral tarafından yapıldı.

Öğretmenler konulu sinevizyon gösterisinin ardından 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında stajyerlikleri kalkacak olan öğretmenlerin yemini sonrası düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene, Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Adalet Gökcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadri Özdemiral, Milli Eğitim Şube Müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, birim müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.