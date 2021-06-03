Silopi Sosyal Hizmet Merkezinde "kadına yönelik şiddetle mücadele" semineri
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Silopi Sosyal Hizmet Merkezinde "kadına yönelik şiddetle mücadele" semineri

Silopi Sosyal Hizmet Merkezinde 'kadına yönelik şiddetle mücadele' semineri
Anadolu Ajansı / Muhammed Şamil Aliağaoğlu - Haberler | Güncel

Silopi Sosyal Hizmet Merkezi tarafından ilçede kadına yönelik şiddetle mücadele semineri düzenlendi.

Silopi Sosyal Hizmet Merkezi tarafından ilçede kadına yönelik şiddetle mücadele semineri düzenlendi.

Aile Destek Merkezlerinde gerçekleştirilen seminerde psikolog Cihan Tokay "şiddet türleri", "kadına şiddetin hukuki sonuçları", "kadına yönelik şiddetle mücadelede kurumsal mekanizmalar" konularında bilgilendirmede bulundu.

Daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğünce Kadına Destek Uygulamasının (KADES) tanıtımı yapıldı.

Silopi Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Hüsnü Öztürk, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Aile Destek Merkezlerinde kurs gören vatandaşlara yönelik kadına karşı şiddetle mücadelede "sıfır tolerans" ilkesi ile bilgilendirme yaptıklarını söyledi.

Öztürk, bu eğitimleri sıklaştırmayı, kadınlara ulaşabilecekleri her noktada bilgilendirmede bulunmayı planladıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Şamil Aliağaoğlu

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