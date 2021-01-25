Silopi'de vatandaşlar kan bağışında bulundu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde vatandaşlar, kan bağışında bulundu.

Vatandaşlar, Dörtyol kavşağında kurulan Türk Kızılay Kan Bağış Mobil aracına gelerek kan verdi.

Kızılay Mobil araç sorumlusu Dr. Nermin Guleyeva, üç ayda bir geldikleri Silopi'de halkın yoğun ilgisi ile karşılaştıklarını belirterek, vatandaşlara teşekkür etti.

31 Ocak gününe kadar ilçede olacaklarını ifade eden Guleyeva, "Virüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında internetten www.kanver.org sitesinden randevu alarak gelip kan bağışında bulunabilirler. Duyarlı Silopi halkına çok teşekkür ederiz." dedi.

Bağışta bulunan Abdullah Gündüz, kan vermenin her vatandaşın görevi olduğunu belirterek, üç ayda bir kan bağışında bulunduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Şamil Aliağaoğlu