Silopi'de taraftarlar Fenerbahçe'nin galibiyetini kutladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Silopi'de taraftarlar Fenerbahçe'nin galibiyetini kutladı

AA / Muhammed Şamil Aliağaoğlu - Haberler | Güncel
Silopi'de taraftarlar Fenerbahçe'nin galibiyetini kutladı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde taraftarlar Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 yenen Fenerbahçe'nin galibiyetini kutladı.

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Silopi ilçesinde taraftarlar Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 yenen Fenerbahçe'nin galibiyetini kutladı.

Maçın ardından sokaklara çıkan Fenerbahçe taraftarları alkışlarla takımı tebrik ederken, kimi taraftarlar da araçlarıyla korna çalarak sevinç gösterisinde bulundu.

Trafik akışının sağlanması amacıyla polis ekipleri de caddelerde yol güvenliğini sağladı.

Silopi'de taraftarlar Fenerbahçe'nin galibiyetini kutladı

Silopi'de taraftarlar Fenerbahçe'nin galibiyetini kutladı

Bir dönem hainlerin sığınağıydı! PKK'dan temizlenen Gabar Dağı'nda doğa yürüyüşü

Bir dönem hainlerin sığınağıydı! PKK'dan temizlenen Gabar Dağı'nda doğa yürüyüşü

AA / Muhammed Şamil Aliağaoğlu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title