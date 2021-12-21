Silopi'de SYDV mütevelli heyeti seçimleri yapıldı

Silopi ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) mütevelli heyeti seçimi gerçekleştirildi.

Koç İlk Okulu Konferans Salonu'nda düzenlenen mütevelli seçimlerine, İlçe Özel İdare Müdürü Cemal Birlik, SYDV Müdürü Mesut Ökten, köy ve mahalle muhtarları ile sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.

Vakıf mütevelli heyetine bir mahalle muhtarı, bir köy muhtarı ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi üyesinin seçimi yapıldı.

Seçimde, mütevelli heyetine Başak Mahallesi Muhtarı Beşir Şeren, Çardaklı köyü Muhtarı Abdulcebbar Kert ve Fırat Haşimoğlu seçildi.