Silopi'de Miraç Kandili dualarla idrak edildi
AA, Muhammed Şamil Aliağaoğlu - Güncel
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Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili, Şırnak'ın Silopi ilçesinde dualarla idrak edildi.
Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili, Şırnak'ın Silopi ilçesinde dualarla idrak edildi.
Merkez Çarşı Camisinde düzenlenen programda Kuran'ı Kerim tilavetinin ardından mevlit okundu, dua edildi, ilahiler seslendirildi.
İmam hatip Nezir Alioğlu, mübarek gecede ibadetin önemine değinerek, Miraç Kandilinin hayırlara vesile olmasını diledi.
Daha sonra kandil programına katılanlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.
AA / Muhammed Şamil Aliağaoğlu - Güncel