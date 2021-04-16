Silopi'de işçilerin ramazan ayında gece mesaisi

Silopi ilçesinde bazı işçiler ramazan ayında gündüz yerine gece çalışmayı tercih ediyor.

Silopi ilçesinde bazı işçiler ramazan ayında gündüz yerine gece çalışmayı tercih ediyor.

İlçede bazı işçiler, iftarlarını açtıktan sonra işbaşı yapıyor. İftardan sonra sahura kadar çalışan işçilerden Hüseyin Turgut, ibadetlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmek için gece çalıştıklarını söyledi.

Turgut, "Allah'ın bize farz kıldığı oruç ibadetini daha güzel yerine getirmek için çalışma saatlerimizi değiştirdik." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Şamil Aliağaoğlu