Silopi'de işçilerin ramazan ayında gece mesaisi
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Silopi'de işçilerin ramazan ayında gece mesaisi

Anadolu Ajansı / Muhammed Şamil Aliağaoğlu - Haberler | Güncel

Silopi ilçesinde bazı işçiler ramazan ayında gündüz yerine gece çalışmayı tercih ediyor.

Silopi ilçesinde bazı işçiler ramazan ayında gündüz yerine gece çalışmayı tercih ediyor.

İlçede bazı işçiler, iftarlarını açtıktan sonra işbaşı yapıyor. İftardan sonra sahura kadar çalışan işçilerden Hüseyin Turgut, ibadetlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmek için gece çalıştıklarını söyledi.

Turgut, "Allah'ın bize farz kıldığı oruç ibadetini daha güzel yerine getirmek için çalışma saatlerimizi değiştirdik." dedi.

Silopi'de işçilerin ramazan ayında gece mesaisi
Silopi'de işçilerin ramazan ayında gece mesaisi
Silopi'de işçilerin ramazan ayında gece mesaisi
Silopi'de işçilerin ramazan ayında gece mesaisi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Şamil Aliağaoğlu

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