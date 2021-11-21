Silopi'de göçer ailelerin çocuklarına "Dünya Çocuk Hakları Günü"nde çikolata ikramı

AK Parti Silopi İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Dündar, ilçedeki göçer ailelerin çocuklarına çikolata ikram etti.

Dündar, "Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla Görümlü beldesi yakınlarında çadır kurarak yaşamlarını sürdüren göçer aileleri ziyaret etti.

Çocuklara çikolata ve kek ikramında bulunan Dündar, ailelerle görüştü.

Dündar, göçer ailelere her zaman destek sunacaklarını dile getirerek, "Çocuklar ne kadar zor şartlar altında yaşasalar da eğitim imkanlarından geri durmuyorlar. Bu vesileyle geleceğimizin teminatı çocuklarımızın bu anlamlı gününü kutluyorum." dedi.

AA / Muhammed Şamil Aliağaoğlu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet