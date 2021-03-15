Silopi'de çocuklara trafik kuralları eğitimi
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Silopi'de çocuklara trafik kuralları eğitimi

15.03.2021 13:03 | Son Güncelleme: 15.03.2021 13:35

Silopi'de çocuklara uygulamalı trafik kuralları eğitimi verildi.

Silopi'de çocuklara uygulamalı trafik kuralları eğitimi verildi.

Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Trafik Eğitmeni Okan Köle, özel bir okulun konferans salonunda, trafikte uyulması gereken temel kuralları uygulamalı olarak anlattı.

Yıl boyunca eğitim programının devam edeceğini belirten Köle, "Bu etkinlikler sayesinde çocuklarımızın trafik bilincini en üst noktaya çekmeyi amaçlıyoruz. Burada çocuklarımıza çizgi film izleterek önemli bilgiler verdik. Görmüş olduğunuz sunum halısında çocukları da oynatarak uygulamalı olarak etkili ve kalıcı eğitim vermeye çalıştık" diye konuştu.

Silopi'de çocuklara trafik kuralları eğitimi
Silopi'de çocuklara trafik kuralları eğitimi
Silopi'de çocuklara trafik kuralları eğitimi
Silopi'de çocuklara trafik kuralları eğitimi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Şamil Aliağaoğlu

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