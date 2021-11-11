SİLİVRİ'DE VİLLANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

Uğur Samet AVCI/

Silivri'de 2 katlı villanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, saat 20.00 sıralarında Mimarsinan Mahallesi Basınkent sitesinde 2 katlı villada henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Villadaki 2 kişinin kendi imkanlarıyla dışarı çıktığı yangının bildirilmesiyle İBB Silivri itfaiye ile Silivri Belediyesi zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangında hasar oluştu.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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