Silivri'de silahlı kavga
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Silivri'de silahlı kavga

Uğur Samet AVCI Silivri'de çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

31.12.2019 19:57 | Son Güncelleme: 31.12.2019 19:57
Silivri'de silahlı kavga

Uğur Samet AVCI 'de çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Piri Mehmet Paşa Mahallesi 'nda meydana geldi. İddialara göre iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Kavga edenlerden biri silahla, kavga ettiği kişiye 3 el ateş etti. Ateş eden şüpheli olay yerinden kaçtı. Ayaklarından yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde şerit çekerek inceleme yapan polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
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