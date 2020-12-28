Silivri'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
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Silivri'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

28.12.2020 00:41 | Son Güncelleme: 28.12.2020 00:44
Silivri'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Silivri'de meydana gelen silahlı kavgada, bir kadın hayatını kaybederken, 2 kadın yaralandı.

Silivri'de meydana gelen silahlı kavgada, bir kadın hayatını kaybederken, 2 kadın yaralandı.

Yeni Mahalle'de oturan kadınlarla bir erkek arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Silahın da kullanıldığı kavgada, 3 kadın yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, hastane çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı.

Yaralılardan biri hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri, şüpheli kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alparslan Ermiş

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