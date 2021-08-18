SİLİVRİ'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 19 YAŞINDAKİ BİSİKLETLİ KIZ HAYATINI KAYBETTİ
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SİLİVRİ'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 19 YAŞINDAKİ BİSİKLETLİ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

SİLİVRİ'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 19 YAŞINDAKİ BİSİKLETLİ KIZ HAYATINI KAYBETTİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kamera: Uğur Samet AVCI / SİLİVRİ D-100 Karayolu'nda bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 19 yaşındaki Havva Şeyma Gündoğar'a otomobil çarptı.

Kamera: Uğur Samet AVCI/ SİLİVRİ D-100 Karayolu'nda bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 19 yaşındaki Havva Şeyma Gündoğar'a otomobil çarptı. Gündoğar, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, Silivri D-100 Karayolu Edirne istikametinde 21.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 19 yaşındaki Havva Şeyma Gündoğar bisikletiyle yolun karşısına geçmek istedi. Yola Gündoğar'a sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 55 AEZ 742 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Havva Şeyma, yola savruldu. Otomobil ise bariyerlere çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada olay yerinden geçen ambulanstaki sağlık görevlileri, yaralı kıza ilk müdahalede bulundu. Havva Şeyma Gündoğar özel bir hastaneye kaldırıldı. Gündoğar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü gözaltına alınarak Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 

Görüntü dökümü:

---------------Sağlık ekiplerin müdahalesi-Hastaneden detaylar-Havva Şeyma Gündoğar'ın bisiklete binerken çekilen görüntüleri-Genel ve detaylar

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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SİLİVRİ'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 19 YAŞINDAKİ BİSİKLETLİ KIZ HAYATINI KAYBETTİ - Haberler
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