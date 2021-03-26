SİLİVRİ'DE KONTROLSÜZ ŞERİT DEĞİŞTİREN ARAÇ KAMYONETE ÇARPTI O ANLAR KAMERADA
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SİLİVRİ'DE KONTROLSÜZ ŞERİT DEĞİŞTİREN ARAÇ KAMYONETE ÇARPTI O ANLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Silivri'de, kontrolsüz şerit değiştiren bir otomobil kamyonete çarptı.

Silivri'de, kontrolsüz şerit değiştiren bir otomobil kamyonete çarptı. Kaza anı kamyonetin kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Silivri Selimpaşa Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kontrolsüz şekilde emniyet şeridinden yola girmek otomobil sürücüsü, önce önüne geçmeye çalıştığı kamyonete çarptı. Savrulan otomobil daha sonra da sol şeritten gelen başka bir otomobile vurdu. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Yaşanan kaza anları ise kamyonetin kamerasına saniye saniye yansıdı.

SİLİVRİ'DE KONTROLSÜZ ŞERİT DEĞİŞTİREN ARAÇ KAMYONETE ÇARPTI O ANLAR KAMERADA
SİLİVRİ'DE KONTROLSÜZ ŞERİT DEĞİŞTİREN ARAÇ KAMYONETE ÇARPTI O ANLAR KAMERADA
SİLİVRİ'DE KONTROLSÜZ ŞERİT DEĞİŞTİREN ARAÇ KAMYONETE ÇARPTI O ANLAR KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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