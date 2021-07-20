Silivri'de cip ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Silivri'de cip ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Silivri'de cip ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Alparslan Ermiş - Haberler | Güncel

Silivri'de cip ile minibüsün çarpıştığı kazada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Silivri'de cip ile minibüsün çarpıştığı kazada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Selimpaşa Mahallesi Ortaköy Caddesi'nde seyir halindeki 34 ZJ 7017 plakalı cip, 34 FA 6112 plakalı minibüs ile çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan cip sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alparslan Ermiş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Hande Yener Düm Tek Tek Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Burak Elmas Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Silivri'de cip ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.7.2021 17:45:17. #1.15#

title