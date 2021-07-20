Silivri'de cip ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Silivri'de cip ile minibüsün çarpıştığı kazada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Silivri'de cip ile minibüsün çarpıştığı kazada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Selimpaşa Mahallesi Ortaköy Caddesi'nde seyir halindeki 34 ZJ 7017 plakalı cip, 34 FA 6112 plakalı minibüs ile çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan cip sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Alparslan Ermiş