Silivri'de buğday tarlası alevlere teslim oldu
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Silivri'de buğday tarlası alevlere teslim oldu

Silivri'de buğday tarlası alevlere teslim oldu
Demirören Haber Ajansı / Uğur Samet Avcı - Haberler | Güncel

SİLİVRİ'de tarım arazisinde çıkan yangında, 10 dönüm buğday tarlası yandı.

SİLİVRİ'de tarım arazisinde çıkan yangında, 10 dönüm buğday tarlası yandı. Olay, 22.15 sıralarında Ortaköy Mahallesi Doruk Sokak üzerinde bulunan buğday tarlasında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Silivri, Selimpaşa ve Çatalca itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Çıkan yangında yaklaşık 10 dönüm buğday tarlası zarar gördü.

- İstanbul

Silivri'de buğday tarlası alevlere teslim oldu
Silivri'de buğday tarlası alevlere teslim oldu
Silivri'de buğday tarlası alevlere teslim oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Uğur Samet Avcı

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