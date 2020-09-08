Silivri'de binadan düşen taşlar paniğe neden oldu
Silivri'de bir binadan düşen taşlar, kaldırımda yürüyen vatandaşlar arasında paniğe neden oldu.
08.09.2020 19:48 | Son Güncelleme: 08.09.2020 19:52
Silivri'de bir binadan düşen taşlar, kaldırımda yürüyen vatandaşlar arasında paniğe neden oldu.
Piri Mehmet Paşa Mahallesi Başkomutan Caddesi üzerinde bulunan bir binadan yola taş parçaları düştü.
O sırada kaldırımda yürüyen vatandaşlar panik halinde kaçarken, olayda yaralanan olmadı.
Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA