Silivri'de binadan düşen taşlar paniğe neden oldu
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Silivri'de binadan düşen taşlar paniğe neden oldu

Silivri'de bir binadan düşen taşlar, kaldırımda yürüyen vatandaşlar arasında paniğe neden oldu.

08.09.2020 19:48 | Son Güncelleme: 08.09.2020 19:52

Silivri'de bir binadan düşen taşlar, kaldırımda yürüyen vatandaşlar arasında paniğe neden oldu.

Piri Mehmet Paşa Mahallesi Başkomutan Caddesi üzerinde bulunan bir binadan yola taş parçaları düştü.

O sırada kaldırımda yürüyen vatandaşlar panik halinde kaçarken, olayda yaralanan olmadı.

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Silivri'de binadan düşen taşlar paniğe neden oldu

Kaynak: AA

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