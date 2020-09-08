Silivri'de binadan düşen taşlar paniğe neden oldu Silivri'de bir binadan düşen taşlar, kaldırımda yürüyen vatandaşlar arasında paniğe neden oldu.

Silivri'de bir binadan düşen taşlar, kaldırımda yürüyen vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. Piri Mehmet Paşa Mahallesi Başkomutan Caddesi üzerinde bulunan bir binadan yola taş parçaları düştü. O sırada kaldırımda yürüyen vatandaşlar panik halinde kaçarken, olayda yaralanan olmadı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaynak: AA