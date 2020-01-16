Silivri'de ağaçta asılı kalan kuşu itfaiye kurtardı
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Silivri'de ağaçta asılı kalan kuşu itfaiye kurtardı

Silivri'de ayağına ip dolanan sığırcık kuşu konduğu ağaçta asılı kaldı.

16.01.2020 09:50 | Son Güncelleme: 16.01.2020 09:50
Silivri'de ağaçta asılı kalan kuşu itfaiye kurtardı
'de ayağına ip dolanan sığırcık kuşu konduğu ağaçta asılı kaldı. Sığırcık kuşu, ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

Mahallesi'nde sığırcık kuşunu ağacın dalına takılmış halde gören vatandaşlar, ekiplerine verdi. Olay yerine gelen Selimpaşa ekipleri, sığırcık kuşunun bulunduğu alana ulaşamayınca Silivri itfaiyesinden kurtarıcı aracını talep etti. eri, merdiven yardımıyla kuşun bulunduğu yere çıktı. İtfaiye eri, ayaklarına dolanan ipi çıkartarak sığırcık kuşunu doğaya bıraktı. Bazı vatandaşlar kurtarma çalışmasını izledi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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