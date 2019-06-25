Silivri'de 6 dönümlük buğday tarlası yandı
SİLİVRİ'de henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonucunda 6 dönümlük buğday tarlası yandı.
SİLİVRİ'de henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonucunda 6 dönümlük buğday tarlası yandı.
Yangın, saat 15.00 sıralarında Selimpaşa Mahallesi Kadıköy Bağları Caddesi Sürmeli Çıkmazı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangını görenlerin haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak, alevlerin çevre de bulunan ev ve tarlalara sıçramasını önledi. Yangın sonucu 6 dönümlük buğday kül oldu.
Jandarma ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı.
- İstanbul
Kaynak: DHA
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