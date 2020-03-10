Silifke'de Yeşilay Haftası etkinliği
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Devlet Hastanesi, Yeşilay Haftası, Özgür Ozan, Silifke, Sağlık

Silifke'de Yeşilay Haftası etkinliği

Silifke ilçesinde Yeşilay Haftası kapsamında Silifke Devlet Hastanesi'nde bağımlılık yapan maddeler konusunda bilgilendirme standı açıldı.

10.03.2020 11:34 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:40
Silifke'de Yeşilay Haftası etkinliği

Silifke ilçesinde Yeşilay Haftası kapsamında Silifke Devlet Hastanesi'nde bağımlılık yapan maddeler konusunda bilgilendirme standı açıldı.

Silifke Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Özgür Ozan Karak, yaptığı açıklamada bağımlılık yapan tütün, alkol ve uyuşturucu madde hakkında hasta ve yakınlarına bilgiler verildiğini belirtti.

Karak, stantta ayrıca hastanede bulunan sigara bıraktırma polikliniği hakkında vatandaşlara bilgiler paylaşıldığını da kaydetti.

Kaynak: AA

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