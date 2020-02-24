Şili'de hükümet karşıtı eylemlerde polisle göstericiler arasında çatışma
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Şili'de hükümet karşıtı eylemlerde polisle göstericiler arasında çatışma

Ülkede hükümet karşıtı eylemler, başkent Santiago'da 6 Ekim'de metro ücretlerine yapılan zamla başladı.

24.02.2020 16:12 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:12

Ülkede karşıtı eylemler, başkent Santiago'da 6 Ekim'de metro ücretlerine yapılan zamla başladı. O günden bu yana eylemlerde en az 30 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi de yaralandı. Protesto gösterilerinde ayrıca 10 binden fazla kişi de gözaltına alındı.View on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: Şili'de hükümet karşıtı eylemlerde polisle göstericiler arasında çatışma
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