Şili Büyükelçisi Arcos, Vali Su ile bir araya geldi

Şili Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Rodrigo Arcos, Şili Cumhuriyeti Mersin Fahri Konsolosu Kerem Muradi ile birlikte Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu makamında ziyaret etti.

Şili Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Rodrigo Arcos, Şili Cumhuriyeti Mersin Fahri Konsolosu Kerem Muradi ile birlikte Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu makamında ziyaret etti.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, bir dizi temasta bulunmak üzere Mersin'e gelen Şili Büyükelçisi Rodrigo Arcos, Vali Su ile bir araya geldi. Valilik ziyaretinde Şeref Defterini imzalayan Büyükelçi Arcos, daha sonra makama geçerek Vali Su ile bir süre sohbet etti.

Büyükelçi Arcos'un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Su, Arcos'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Büyükelçi Rodrigo Arcos da Mersin'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, gösterdiği misafirperverlikten dolayı Vali Ali İhsan Su'ya teşekkür etti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı