Şile'de otel inşaatında kumsala dökülen beton ile açılan fosseptik çukuru tepkilere neden oldu
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Şile'de otel inşaatında kumsala dökülen beton ile açılan fosseptik çukuru tepkilere neden oldu

Şile'de otel inşaatında kumsala dökülen beton ile açılan fosseptik çukuru tepkilere neden oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şile'nin Akçakese köyünde yapımı devam eden otel inşaatını sürdüren firmanın sahil kesimine beton dökerek, kumsalda foseptik çukuru açması köy sakinlerinin tepkisine yol açtı.

Şile'nin Akçakese köyünde yapımı devam eden otel inşaatını sürdüren firmanın sahil kesimine beton dökerek, kumsalda foseptik çukuru açması köy sakinlerinin tepkisine yol açtı. İddialar sonrası kumsala gelen firma sahibi ve belediye yetkilileri konu hakkında açıklamalarda bulundu. Şile halkının tepkisine neden olan o çalışma ise havadan görüntülendi.

İstanbul'un Şile ilçesine bağlı Akçakese'de köy sakinleri, yapımı devam eden bir otel inşaatının uzantısı olan kumsal alana beton döküldüğünü, fosseptik çukurunun açıldığını ve son zamanlarda yapılan kamelyaların çevredeki doğal güzelliklere zarar verdiğini iddia ederek yürütülen çalışmaya tepki gösterdi. Yapılan çalışmanın çevredeki kayalıklara da zarar verdiğini belirten köy sakinleri çalışmaların durdurulmasını istedi.

Ortaya atılan iddialar sonrası firma sahipleri ve belediye yetkilileri kumsala gelerek incelemelerde bulunduktan sonra konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"KIYI KANUNLARINA UYGUN VE DENETİMLİ BİR ŞEKİLDE ÇALIŞTIRIYORUZ"

Ortaya atılan iddiaların gerçekliği yansıtmadığını belirten Şile Belediye Başkanı Ocaklı'nın avukatı Ali Kahraman, "Akçakese sahilleri ile ilgili olarak gerek sosyal medyada gerekse bazı basın organlarında asılsız iddialar ortaya atıldı. Bizde hakkında fikir sahibi olduğumuz bu konu ile ilgili yeniden inceleme yapmak üzere buraya geldik. Bizim amacımız, 2017 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile belediyemiz arasında bir protokol ile tahsis edilen bu alanı nitelikli turizm alanı olarak işletilmesini sağlamak. Tabii bu işlemleri yaparken söz konusu alanların doğal varlığını korumak ikinci amacımız. Bu amaçlarımızı kıyı kanunlarına uygun bir şekilde gerçekleştirmek için çaba gösteriyoruz. Bu konuda yatırımcı firma da bizim denetimlerimiz doğrultusunda faaliyetlerini sürdürüyor. İddia edilenler de olduğu gibi beton atıldı, doğal yapıya zarar verildiği, kalıcı testiden oluşturulduğu gibi durumlar aslını yansıtmamaktadır" diye konuştu.

(Abdul Samet Kaya/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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