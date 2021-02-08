Son dakika haberleri... Silahlı kuyumcu soyguncusu imitasyon altınları aldı; olay anı kamerada

KONYA'da çeyrek altın alma bahanesiyle kuyumcuya gelen şüpheli, tabancayla iş yeri sahibini tehdit ederek vitrindeki bilezikleri alıp kaçtı. Soyguncuya verdiği bileziklerin imitasyon olduğunu belirten Mehmet Bağcıatal (24), "Kendi canımı tehlikeye atmak istemedim. Teşhir olarak koyduğumuz demo altınları bilerek verdim" dedi. Soygun anı güvenlik kamera kayıtlarına yansırken, polis soyguncunun kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Meram ilçesi Şükran Mahallesi Tevfikiye Caddesi'ndeki Hüsnü Bağcıatal'a ait kuyumcuda meydana geldi. Çeyrek altın alma bahanesiyle içeri giren şüpheli, iş yeri sahibinin oğlu Mehmet Bağcıatal'a, çeyrek altın almak istediğini söyledi. Çeyrek altın çıkarmak için Bağcıatal'ın tezgahın altına girmesiyle soyguncu, belindeki tabancayı çıkartıp, "Dağıtırım beynini, altınları doldur diyerek tehdit etti. Bağcıatal da, vitrindeki bilezikleri torbaya koydu. Soyguncu torbayı alıp iş yerinden kaçtı. Soygun anları ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

'KENDİMİ RİSKE ATMAK İSTEMEDİM SAHTE ALTINLARI VERDİM'

Mehmet Bağcıatal, soyguncunun torbasına vitrindeki sahte altın bilezikleri koyduğunu belirtti. Kendi canını riske atmak istemediğini ifade eden Mehmet Bağcıatal, "Çeyrek altın sordu. Daha sonra silahını çıkardı. 'Doldur buraya' dedi ve biraz kelime oyunu yaptı. Kendimi riske atmak istemedim. Sahte olduğunu bildiğim için demo altın bırakıyoruz. Beni 'öldürürüm seni, beynini dağıtırım' diyerek tehdit etti" dedi. Polis, kaçan soyguncunun kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı