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Silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

AA, Ali Yıldırım - Güncel
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

ALAŞEHİR, MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle 2. Azizler Sokak üzerinde aralarında husumet olduğu öğrenilen Hasan Ç. (34) ile A.I. (67) arasında tartışma çıktı.

Kavganın büyümesi üzerine A.I., tabancayla Hasan Ç.'nin ayaklarına 7 el ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Hasan Ç.'yi Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırdı.

A.I. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yaralı Hasan Ç'nin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

AA / Ali Yıldırım - Güncel

Alaşehir, Manisa, Güncel, Haberler

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