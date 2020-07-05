Sıla'nın klibi yayından kaldırıldı Orhan Kural'ın 'sigarayı özendirici nitelikte' olduğunu gerekçe gösterdiği Sıla'nın 'Karanfil' şarkısı, yayından kaldırıldı.

Sarıay Derneği Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural'ın, geçtiğimiz ekim ayında 'sigarayı özendirici nitelikte' olduğunu gerekçe göstererek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyuru sonucu, Sıla'nın 'Karanfil' şarkısının klibi yayından kaldırıldı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı'na gönderilen yazıda, "Sıla Gençoğlu isimli sanatçının 'Karanfil' isimli klibinin yayından kaldırılması hususunda medya hizmet sağlayıcılarla yapılan görüşmeler sonucunda, söz konusu video yayından kaldırılmıştır" cümlesi yer aldı.

Kaynak: Snob Magazin