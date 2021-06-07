Sıla'nın eski eşi Hazer Amani'den şaşırtan itiraf!
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Sıla'nın eski eşi Hazer Amani'den şaşırtan itiraf!

Sıla'nın eski eşi Hazer Amani'den şaşırtan itiraf!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Sıla ve Hazer Amani çifti, geçtiğimiz aylarda Bodrum'da boşandı. Hazer Amani, boşanma sonrası ilk kez konuştu. İşte Hazer Amani'nin şaşırtan itirafı...

Eski eşi Sıla ile çekilmiş fotoğraflarını sosyal medyadan kaldırmaması hatırlatılan Hazer Amani, "Sıla ile çekilmiş fotoğraflarımı silmedim çünkü yaşanmışlıklar var, o yüzden silmek istemedim. Sonrasını bilemem tabii, belki silerim. Sıla ile görüşmüyorum. Boşandıktan sonra hiç konuşmadık."ifadelerini kullandı.

Hazer Amani'den boşanan Sıla, gönlünü oyuncu İlker Kaleli'ye kaptırdı.

Sıla, "Diyecek afili söz çok... Fakat söze ne hacet. Konu sen olunca afili olan kalbim. Şu canımın canısın..." diyerek İlker Kaleli'ye olan aşkını haykırmıştı.

Sıla'nın eski eşi Hazer Amani'den şaşırtan itiraf!
Sıla'nın eski eşi Hazer Amani'den şaşırtan itiraf!

Kaynak: Snob Magazin

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