Zırhlı aracın devrildiği kazada 8 asker yaralandı, vatandaşlar hastaneye akın etti
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Zırhlı aracın devrildiği kazada 8 asker yaralandı, vatandaşlar hastaneye akın etti

Siirt'in Pervari ilçesinde devriye görevini yürüten askerlerin içerisinde bulunduğu zırhlı araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp uçuruma yuvarlandı. Kazada, araçta bulunan 8 asker yaralanırken, vatandaşlar kan bağışında bulunmak için acil servise akın etti.

01.06.2020 23:06 | Son Güncelleme: 01.06.2020 23:25

Siirt Pervari ilçesinde kontrolden çıkıp uçuruma yuvarlanan zırhlı araçta bulunan 8 asker yaralandı. Haberi alan vatandaşlar ise kan bağışında bulunmak için hastaneye akın etti.

Kaza, gece saatlerinde Pervari ilçe girişinde meydana geldi. Devriye görevini yürüten askerlerin içerisinde bulunduğu zırhlı araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp uçuruma yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 8 asker yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

VATANDAŞLAR KAN BAĞIŞLAMAK İÇİN ACİL SERVİSE AKIN ETTİ

Ekipler tarafından kaza yerinden alınan yaralılar, helikopterle Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, vatandaşlar kan bağışında bulunmak için acil servise akın etti.

Zırhlı aracın devrildiği kazada 8 asker yaralandı, vatandaşlar hastaneye akın etti

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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