Siirt'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

SİİRT (AA) - Siirt'in Eruh ilçesinde ekipler, olumsuz hava koşulları nedeniyle beslenmekte güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, Eruh Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir ve Görendoruk Jandarma Komutanlığı personelinin katılımıyla ilçenin dağlık bölgesinde yemleme çalışması yapıldı.

Şube Müdürü Nevzat Amcalar, yüksek rakımlı bölgelerde yoğun geçen kış şartlarında yaban hayvanlarının besin ihtiyacını karşılamayı amaçladıklarını söyledi.

Çalışmalarının il genelinde devam ettiğini belirten Amcalar, şöyle konuştu:

"Kar örtüsünün uzun süre yerde kaldığı alanlarda yemleme yapılıyor ve evcil sürülerin ulaşamayacağı, yerleşim yerlerine uzak ve yaban hayvanlarının yoğun bulunduğu alanlar tespit ediliyor. Çalışma yapılan alan fotokapan, ayak izi, dışkı ya da uzaktan gözlem ile izlenerek hedefine ulaşıp ulaşmadığı kontrol ediliyor."