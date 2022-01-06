Siirt'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Siirt'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Siirt'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt'in Eruh ilçesinde ekipler, olumsuz hava koşulları nedeniyle beslenmekte güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

SİİRT (AA) - Siirt'in Eruh ilçesinde ekipler, olumsuz hava koşulları nedeniyle beslenmekte güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, Eruh Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir ve Görendoruk Jandarma Komutanlığı personelinin katılımıyla ilçenin dağlık bölgesinde yemleme çalışması yapıldı.

Şube Müdürü Nevzat Amcalar, yüksek rakımlı bölgelerde yoğun geçen kış şartlarında yaban hayvanlarının besin ihtiyacını karşılamayı amaçladıklarını söyledi.

Çalışmalarının il genelinde devam ettiğini belirten Amcalar, şöyle konuştu:

"Kar örtüsünün uzun süre yerde kaldığı alanlarda yemleme yapılıyor ve evcil sürülerin ulaşamayacağı, yerleşim yerlerine uzak ve yaban hayvanlarının yoğun bulunduğu alanlar tespit ediliyor. Çalışma yapılan alan fotokapan, ayak izi, dışkı ya da uzaktan gözlem ile izlenerek hedefine ulaşıp ulaşmadığı kontrol ediliyor."

Siirt'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Siirt'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Siirt'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Siirt'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Ormanın hayalet kedisi tavuk kümesinde yakalandı

Ormanın hayalet kedisi tavuk kümesinde yakalandı

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title