Siirt'te kene avcısı bin 60 sülün doğaya salındı - Haberler
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Siirt'te kene avcısı bin 60 sülün doğaya salındı

İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz - Haberler | Güncel

Siirt'te kene avcısı bin 60 sülün doğaya salındı Siirt'te yaban hayatını geliştirmek için doğaya bin 60 sülün doğaya bırakıldı.

Siirt'te kene avcısı bin 60 sülün doğaya salındı

SİİRT - Siirt'te yaban hayatını geliştirmek için doğaya bin 60 sülün doğaya bırakıldı.

2021 Yılı Doğaya Sülün Yerleştirme Eylem Programı kapsamında Samsun Gelemen Sülün Üretme İstasyonundan Siirt'te getirilen bin 60 adet sülün Botan Vadisi Milli Parkı ile Tillo Tabiat Parkı olmak üzere 20 şerli gruplar halinde Siirt Avcılar ve Atıcılar Spor Kulübü Derneği ile Siirt Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerince doğaya salındı.

Doğaya bırakılan sülünlerin koruma ve kontrollerinin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile jandarma birlikleri köy muhtarlıkları ve Siirt Avcılar ve Atıcılar Spor Kulübü Derneği ile birlikte yapıldığı belirtildi. Bölgede sülünlerin avlanmasının yasak olduğunu belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri, bu konuda vatandaşların hassasiyet göstermesini istediklerini söyledi.

Siirt'te kene avcısı bin 60 sülün doğaya salındı

Siirt'te kene avcısı bin 60 sülün doğaya salındı

Siirt'te kene avcısı bin 60 sülün doğaya salındı

Siirt'te kene avcısı bin 60 sülün doğaya salındı
İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Siirt'te kene avcısı bin 60 sülün doğaya salındı - Haberler
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