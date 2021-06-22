Siirt'te iki araç kafa kaya çarpıştı: 1'i ağır, 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Siirt'te iki araç kafa kaya çarpıştı: 1'i ağır, 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz - Haberler | 3. Sayfa

Siirt'te iki araç kafa kaya çarpıştı: 1'i ağır, 3 yaralı Siirt'in Eruh ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Siirt'te iki araç kafa kaya çarpıştı: 1'i ağır, 3 yaralı

SİİRT - Siirt'in Eruh ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Bayramlı köyü yakınlarında meydana geldi.

34 DCM 576 plakalı otomobil ile 01 ABL 652 plakalı otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında Mustafa Demircioğlu (31), Yemlihan Teğin ve Azat Teğin yaralandı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sevk jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaralanan Mustafa Demircioğlu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Siirt'te iki araç kafa kaya çarpıştı: 1'i ağır, 3 yaralı
Siirt'te iki araç kafa kaya çarpıştı: 1'i ağır, 3 yaralı
Siirt'te iki araç kafa kaya çarpıştı: 1'i ağır, 3 yaralı
Siirt'te iki araç kafa kaya çarpıştı: 1'i ağır, 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz

Akrabasının cenazesini beklerken canından oldu... O anlar kamerada
Akrabasının cenazesini beklerken canından oldu... O anlar kamerada
Balıkesir'de feci kaza: 3 ölü
Balıkesir'de feci kaza: 3 ölü
Kuşadası'nda trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Kuşadası'nda trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Muharrem İnce Angela Merkel Devlet Bahçeli Emmanuel Macron
Magazin Hülya Avşar Hande Erçel Selçuk Tekay Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Yiğit Şardan Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Siirt'te iki araç kafa kaya çarpıştı: 1'i ağır, 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 21:49:16. #1.15#

title