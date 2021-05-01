Siirt'te çayda kaybolan çobanın cesedine ulaşıldı
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Siirt'te çayda kaybolan çobanın cesedine ulaşıldı

Siirt'te çayda kaybolan çobanın cesedine ulaşıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Ufaca köyünde koyunları otlatmaya götüren ancak kendisinden haber alınamayan çobanın cesedine ulaşıldı.

Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Ufaca köyünde koyunları otlatmaya götüren ancak kendisinden haber alınamayan çobanın cesedine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ufaca köyünde koyunları otlatmaya götüren Mehmet Sıddık İmaç (20) adlı çobandan haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ve AFAD ekipleri çobanın bulunması için çalışma başlattı. Ekipler, çoban İmaç'ın kıyafet ve ayakkabılarını su kenarında bulunması üzerine suda boğulmuş olabileceği düşünerek Bitlis'ten dalgıç ekibi istendi. Botan Çayında arama çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler çobanın cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan çobanın cansız bedeni otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı. - SİİRT

Siirt'te çayda kaybolan çobanın cesedine ulaşıldı
Siirt'te çayda kaybolan çobanın cesedine ulaşıldı
Siirt'te çayda kaybolan çobanın cesedine ulaşıldı
Siirt'te çayda kaybolan çobanın cesedine ulaşıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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