"Dünya Koptu" Deyip Koşan Köylüler, 40 Metre Çapındaki Obrukla Karşılaşınca Şaştılar

Siirt'te merkeze bağlı Konacık köyünün Demirkapı mezrasında yaklaşık 20 metre derinliğinde 40 metre çapında obruk oluştu.

Demirkapı mezrasında Mazlum Taş'a ait buğday tarlasında oluşan obruğu gören çiftçiler, durumu yetkililere bildirdi. Mazlum Taş, gazetecilere yaptığı açıklamada, obruğun 3 gün önce sağanak sonrası oluştuğunu söyledi.

YAĞMURUN ARDINDAN ŞİDDETLİ BİR SES DUYULMUŞ

Sağanağın ardından çok şiddetli bir ses duyduklarını kaydeden Taş, "Gelip baktığımızda çok derin bir çukur oluştuğunu gördük. Durumu muhtara bildirdik, muhtar da yetkililere iletti. Yetkililer gelip inceleyecek." dedi. Obruğun korkutucu olduğunu belirten Taş, yetkililerin bir kaza meydana gelmeden önlem almasını istedi.

"ÇUKURA TAŞ ATTIM, RESMEN DİBİ YOK"

Çiftçi Adil Taş ise 3 gün önce gece vakti çok şiddetli bir sesle uyandıklarını belirterek, olay yerine gelip baktıklarında derin bir çukurla karşılaştıklarını söyledi. Daha önce bu büyüklükte bir çukur görmediğini kaydeden Taş, şöyle devam etti:

"Çukura taş attım, resmen dibi yok. Obruk benim evime 150 metre uzaklıkta, gerçekten çok korkuyoruz. Siirt'te ilk defa karşılaştık, genelde Konya'da oluyor. Yetkililerin önlem almasını bekliyoruz."

Obruğun görüntüleri;

Kaynak: AA