Siirt'te Botan Çayı'nda minibüslerde mahsur kalan öğrenci kafilesi kurtarıldı

22.02.2020 22:56 | Son Güncelleme: 22.02.2020 23:02

Siirt"te Botan Çayı'nda iki minibüste mahsur kalan 3'ü öğretmen 35 kişilik öğrenci kafilesi, jandarma ve Siirt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtardı.



Alınan bilgiye göre, Ağrı'dan Şırnak'ın Silopi ilçesine giden ve içerisinde 3 öğretmen, 2 görevli ve 30 öğrenci bulunan iki minibüs, Ilısu Barajı projesi kapsamındaki çalışmalar dolayısıyla bir süredir ulaşıma kapalı olan eski Siirt-Eruh kara yolu Tahtamendik mevkisinde suyun yükselmesi üzerine burada mahsur kaldı.

Minibüs şoförlerinin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu araçlar sudan çıkarıldı.

Kafilede yer alan 8 öğrenci, gözlem için Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA