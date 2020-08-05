Siirt'te arazi kavgası: Karı-koca öldürüldü (2)
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Siirt'te arazi kavgası: Karı-koca öldürüldü (2)

KAÇAN SALDIRGAN YAKALANDISiirt'in Kurtalan ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, Pınar-Turan Uyanık çiftini öldürüp, 1 kişiyi de ağır yaraladıktan sonra kaçan M.U., Batman'ın Kozluk ilçesinde saklandığı evde, 2 av tüfeğiyle birlikte yakalandı.

Siirt'te arazi kavgası: Karı-koca öldürüldü (2)
05.08.2020 15:02 | Son Güncelleme: 05.08.2020 15:40

KAÇAN SALDIRGAN YAKALANDI

Siirt'in Kurtalan ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, Pınar-Turan Uyanık çiftini öldürüp, 1 kişiyi de ağır yaraladıktan sonra kaçan M.U., Batman'ın Kozluk ilçesinde saklandığı evde, 2 av tüfeğiyle birlikte yakalandı.Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, M.U.'nun yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kurtalan İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonunda M.U.'nun, bu sabah, Batman'ın Kozluk ilçesi Beybağ köyünde, akrabasının evinde yakalandığı bildirildi. Açıklamada, şüphelinin, olayda kullandığı 2 av tüfeğinin de ele geçirildiği kaydedildi.


Kaynak: DHA

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