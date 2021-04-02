Siirt'te Alkumru, HES ile Çetin Barajı ve HES tesisleri işletmeye açıldı: Piknikçilere uyarı geldi
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Siirt'te Alkumru, HES ile Çetin Barajı ve HES tesisleri işletmeye açıldı: Piknikçilere uyarı geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Siirt'te Alkumru, HES ile Çetin Barajı ve HES tesisleri işletmeye açıldı: Piknikçilere uyarı geldi

Siirt Botan Çayı üzerinde inşa edilen Alkumru, HES ile Çetin Barajı ve HES tesisleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından kabulü yapılarak işletmeye açıldığını duyuruldu.

Siirt Botan Çayı üzerinde inşa edilen Alkumru, HES ile Çetin Barajı ve HES tesisleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından kabulü yapılarak işletmeye açıldığını duyuruldu. Feyezan dönemi nedeniyle piknikçilerin, nehir yatağında su seviyesinin de yükselebileceğini dikkate alarak herhangi bir can ve mal kayıplarının oluşmaması için vatandaşların Botan Çayına yaklaşmamaları ve dikkatli olmaları gerektiği bildirildi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü yetkililerinin yaptığı açıklamada, feyezan başlangıç döneminin bu yıl nisan ayı içinde olacağı tahmin edilmekte olduğu, baraj gölünün dolmasının beklendiği kaydedildi. Açıklamada, "Suya bağlı olarak nisan-mayıs-haziran aylarında normal işletme şartları dışında kontrollü olarak baraj kapakları açılarak mansaba su bırakılması muhtemel görülmektedir. Can ve mal kayıplarının oluşmaması için vatandaşların Botan Çayına yaklaşmamaları, dikkatli olmaları, vatandaşlarımız tarafından feyezan dönemi olan 1 Mart-30 Haziran tarihleri arası ve yaz aylarında piknik yapma, serinlemek ve benzeri faaliyetlerde bulunmak gayesiyle Botan Çayı kenarı sıklıkla kullanılmaktadır. Bu sebeple nehir yatağında su seviyesini de yükselebileceği dikkate alınarak herhangi bir can ve mal kayıplarının oluşmaması için vatandaşlarımızın Botan Çayına yaklaşmamaları ve dikkatli olmaları gerekmektedir" denildi. - SİİRT

Siirt'te Alkumru, HES ile Çetin Barajı ve HES tesisleri işletmeye açıldı: Piknikçilere uyarı geldi
Siirt'te Alkumru, HES ile Çetin Barajı ve HES tesisleri işletmeye açıldı: Piknikçilere uyarı geldi
Siirt'te Alkumru, HES ile Çetin Barajı ve HES tesisleri işletmeye açıldı: Piknikçilere uyarı geldi
Siirt'te Alkumru, HES ile Çetin Barajı ve HES tesisleri işletmeye açıldı: Piknikçilere uyarı geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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