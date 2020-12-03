Siirt'te 5 büyüklüğünde deprem (3)
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Siirt'te 5 büyüklüğünde deprem (3)

03.12.2020 10:26 | Son Güncelleme: 03.12.2020 10:31
Siirt'te 5 büyüklüğünde deprem (3)

DEPREM ANI GÜVENLİK KAMERASINDASiirt'te merkez üssü Kurtalan ilçe merkezi olan ve Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak gibi birçok kentte hissedilen 5 büyüklüğündeki deprem, güvenlik kameralarına yansıdı.

DEPREM ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Siirt'te merkez üssü Kurtalan ilçe merkezi olan ve Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak gibi birçok kentte hissedilen 5 büyüklüğündeki deprem, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde bir markette bulunanların deprem anında yaşadıkları panik ve kaçış görüntüleri yer alıyor. 

Öte yandan deprem anında engellilerin eğitim gördüğü 2 katlı bir rehabilitasyon merkezinde, çocukların tahliye edilme anı da kameralara yansıdı.

 

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Siirt'te 5 büyüklüğünde deprem (3)
Siirt'te 5 büyüklüğünde deprem (3)
Siirt'te 5 büyüklüğünde deprem (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turan KOYUNCU

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Siirt'te 5 büyüklüğünde deprem
Siirt'te 5 büyüklüğünde deprem
Siirt'te 5 büyüklüğünde deprem
Siirt'te 5 büyüklüğünde deprem
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