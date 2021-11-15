Siirt iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı - Haberler
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Siirt iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Siirt iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı Siirt'in Eruh ilçe merkezi girişimde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücüler yaralandı.

SİİRT (İHA) - - Siirt iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

SİİRT - Siirt'in Eruh ilçe merkezi girişimde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücüler yaralandı.

Kaza, Siirt'in Eruh ilçe merkezi girişinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil ve hafif ticari araç Eruh ilçe merkezi girişinde bulunan kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda büyük hasar meydana gelirken, sürücüler yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine jandarma ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Sürücülere ekiplerce, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Eruh Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekipler olay yerinde başka kazaların yaşanmaması için güvenlik önlemi alırken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Siirt iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Siirt iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Siirt iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

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İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz - Son Dakika Haberleri

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