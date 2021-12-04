İLKADIM, SAMSUN (Habermetre) - İLKADIM ŞİİR VE TÜRK AKŞAMI PROGRAMI KATILIMCILARINA DOLU DOLU BİR SANAT GECESİ YAŞATTI

AŞIK OBALI'NIN YAZIP SESLENDİRDİĞİ LEYLİFER ŞİİRİ GECEYE DAMGASINI VURDU.

İlkadım Belediyesi tarafından düzenlenen "Şiir ve Türkü Akşamı" adlı programda sanatseverler, dolu dolu bir sanat gecesi yaşadı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Acem Tekkesi Kültür ve Sohbet Evi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Samsun Şiir Akşamları Grubu üyeleri bir birinde özel türküleri ve şiirleri seslendirdi. Aşık Obalı( Mustafa Bilir ), Prof. Dr. Şahin Köktürk, Kenan Yavuzarslan, Afşar Duman ve Ercan Ergül'den oluşan grup programda köklü tarihimizin sanata yansıması olan Anadolu Yörelerine ait türküleri sırasıyla Mihriban, Altın Yüzüğüm Kırıldı, Canımın içi Samsun, Bu Tepe Pullu Tepe, Yolun Sonu Görünüyor, Çanakkale Bu gün Toz ile Duman adlı parçalara söyledi. Geceye katılanlar yöresel türkülere hep birlikte eşlik ederek kulak pasını sildiler. Programa katılan şairler ve yazarlar, şiirlerinin yanı sıra konuşmalarıyla da geceye renk kattı.

"Bilgili, ahlaklı nesiller yetiştirme gayretindeyiz"

Şiir insanlığın en güzel sesidir ve bu güzel sesler içerisinde medeniyetimizde eşsiz bir yerinin var olduğunu ifade eden İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı Şerif Mırık, "Nice şairlerimiz hüzünlerimizi ve sevinçlerimizi mısra mısra geleceğe taşımışlardır. Yakın zamanda ebediyete yolcu ettiğimiz Üstad Cemal Safi mısralarıyla nice nesiller yetişti. Bizler daima ahlaklı ve bilgili nesiller yetiştirmenin niyetindeyiz. Bu niyetimizi aşikar kılmak içinde programlar tertip ederek, toplumda örnek olmuş sanatçılarımızı şehrimizde ağırlıyor ve gençlerle buluşturuyoruz. Bugüne kadar ki sanat ve kültür etkinliklerimizi sizlerle buluşturma noktasında katkı ve desteklerini esirgemeyen İlkadım Belediye Başkanımız Necattin Demirtaş'a bir kez daha sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"Mubah Etmek mi? Kastın şiiri alkışları topladı"

Konuşması sonrası bir "Mubah Etmek mi Kastın" adlı şiirinin anısı anlatan Başkan Yardımcısı Mırık, "Geçen sene düzenlediğimiz kendimin de jüri olarak katılım sağladığım Cemal Safi Şiir yarışmasında yüzlerce şiir arasında puanlamak olarak yüksek verdiğim fakat ilk 10'na zorda olsa giren "Mubah Etmek mi Kastın"adlı şiiri okumak istiyorum. Bakalım şiir sizlerin gözünde dereceyi hak ediyor mu dedi. Duygu yükü yoğun olan şiir katılımcılardan bol alkış aldı.

Türk ve Şiirlerle dolu dolu geçen 1 saatlik programın finalinde Aşık Obalı(Mustafa Bilir) kendisinin yazıp seslendirdiği "Leylifer" şiiri geceye damgasını vurdu.

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