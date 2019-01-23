Sihirli Annem Dizisi Sosyal Medyayı Salladı!

Bir dönemin en çok izlenen çocuk ve gençlik dizilerinden olan Sihirli Annem aradan yıllar geçmesine rağmen hatırlanmaya devam ediyor. Bir neslin hafızasında yer edinen Sihirli Annem sosyal medyada yeniden gündem oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU!

2003 yılında yayınlanmaya başlayan dizi 4 sezon boyunca ekranda kalmıştı. Absürd konusuyla dikkat çeken dizide sihirli güçlere sahip olan Betüş aynı zamanda iyi bir anneydi. Usta oyuncu Suat Sungur'un canlandırdığı Avni ise Betüş ve annesinin peri olduğunu biliyor ancak kimseyi buna inandıramıyordu. Başrollerini İnci Türkay, Nevra Serezli, Şahap Sayılgan, Gül Onat, Gizem Güven, Suat Sungur, Süeda Çil,Zeynep Özkaya, Jess Molho, Buğra Özmüldür'ün paylaştığı dizi, 2003 yılında yayınlanmaya başlamış ve dört sezon ekranda kalmıştı. Bir kuşağın etkisinde büyüdüğü fantastik dizi Sihirli Annem birden bire sosyal medyada yeniden gündem oldu. Sihirli Annem hayranlarını diziyi Twitter'da TT listesinde bir numara yaptı.