Sihirli Annem Bir'iz Filmi
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2003-2012 yılları arasında TV'de yayınlanan Sihirli Annem dizisinin beyaz perdeye uyarlamasının yönetmenliğini Mustafa Kotan yaparken senaryosunu ise Gamze Özer kaleme alıyor.
Yönetmen: Mustafa Kotan
Senaryo: Gamze Özer
Filmin Türü: Fantastik
Orijinal Adı: Sihirli Annem Bir'iz
Yapımcı Firma: Hann Medya
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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Kaynak: InterSinema.com