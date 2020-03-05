Sihirli Annem Bir'iz Filmi
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Sihirli Annem Bir'iz Filmi

Sihirli Annem Bir'iz filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Sihirli Annem Bir'iz filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

05.03.2020 14:56 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:56
Sihirli Annem Bir'iz Filmi

2003-2012 yılları arasında 'de yayınlanan dizisinin beyaz perdeye uyarlamasının yönetmenliğini yaparken senaryosunu ise Gamze Özer kaleme alıyor.

Yönetmen: Mustafa Kotan

Senaryo: Gamze Özer

Filmin Türü: Fantastik

Orijinal Adı: Sihirli Annem Bir'iz

Yapımcı Firma: Hann Medya

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 01.01.2070


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Kaynak: InterSinema.com

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