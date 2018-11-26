Şiddet Kabul Edilebilir Bir Şey Değil"

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Atilla Olçum, eğitimde yaşanan şiddete tepki göstererek, "Şiddet sadece eğitimde değil, toplumun hangi kesiminde olursa olsun kabul edilir bir şey değil." dedi.

Atilla Olçum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün yapılan Eğitim-Bir-Sen Ardahan Şubesi'nin olağan kongresi için Ardahan'da bulunduğunu söyledi.

Kongrede eğitimcilerin eğitimde şiddet konusunda bazı beyan ve beklentileri olduğunu dile getiren Olçum, şunları kaydetti:

"Şiddet sadece eğitimde değil, toplumun hangi kesiminde olursa olsun kabul edilir bir şey değil. Fakat toplumun, gençliğin, yarınlarımızın inşasının temel unsuru olarak gördüğümüz eğitimde ve eğitim kurumlarında şiddetin yaşanıyor olması herkesi daha çok derinden üzüyor. Çünkü bir inşadan bahsediyoruz, yarınlara dair bir projektör çekiyoruz."

Olçum, bu nedenle gerek hükümete gerekse de Milli Eğitim Bakanlığına çağrılarının olduğunu dile getirerek, bakanlığın eğitim çalışanlarına yapılan şiddet noktasında ivedilikle bütün yetkilerini kullanması gerektiğini söyledi.

Şiddet konusunda bakanlığın kurum içinde yapacağı uygulamaların da yeterli olamayacağını savunan Olçum, şiddet konusunda bütün siyasilerin bir araya gelmesi ve gerekli caydırıcı tedbirlerin alınması gerektiğini sözlerine ekledi.