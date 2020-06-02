Sidar Şahin kimdir? Sidar Şahin kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Peak Games kurucusu Sidar Şahin kimdir? Sidar Şahin hayatı ve biyografisi!
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Sidar Şahin kimdir? Sidar Şahin kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Peak Games kurucusu Sidar Şahin kimdir? Sidar Şahin hayatı ve biyografisi!

Dünyaca ünlü Türk oyun şirketi Peak Games kurucusu Sidar Şahin sosyal medyada gündem oldu. Ünlü girişimci hakkında merak edilenleri sizler için kaleme aldık. Sidar Şahin kimdir? Sidar Şahin kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Peak Games kurucusu Sidar Şahin kimdir? Sidar Şahin hayatı ve biyografisi!

Sidar Şahin kimdir? Sidar Şahin kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Peak Games kurucusu Sidar Şahin kimdir? Sidar Şahin hayatı ve biyografisi!
02.06.2020 11:24 | Son Güncelleme: 02.06.2020 11:51

İstanbul merkezli mobil oyun şirketi Peak Games, 1,8 milyar dolara ABD'li oyun devi Zynga'ya satıldı.Şirketin kurucusu Türk girişimci Sidar Şahin'in hayatı, mesleği ve yaşantısı merak ediliyor. Türk teknoloji girişimcisi Sidar Şahin hakkında merak edilenler haberimizde.

SİDAR ŞAHİN KİMDİR?

Peak'in kurucusu Sidar Şahin daha önce pek çok girişimde bulunmuştu.Bunlardan ilki, 2003 yılında kurduğu mobil oyun şirketi Funpac'ti. Şirket bugün Mynet bünyesinde faaliyetine devam ediyor. Geçen yıl yayınlanan haberlerde Mynet'in Funpac stüdyolarına 5 milyon dolar yatırdığı yer almıştı. Şahin 2005 yılında Funpac'teki görevinden ayırılarak izlesene.com adlı video sitesini kurdu. Hızla Türkiye'nin en çok izlenen sitelerinden biri olan site, Nokta İnternet Teknolojileri'ne satıldı. Şahin'in kurduğu bir diğer oyun şirketi olan Gamegarden da Doğan Holding'e satılmıştı. Şahin 2010'da trendyol.com sitesinin de kurucuları arasında yer aldı.

Sidar Şahin kimdir? Sidar Şahin kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Peak Games kurucusu Sidar Şahin kimdir? Sidar Şahin hayatı ve biyografisi!
PEAK GAMES

Bu e-ticaret sitesi de daha sonra Çinli alibaba.com'a satıldı.Şahin 2018'de Ekonomist dergisi tarafından Yılın Erkek Girişimcisi seçildi.Teknoloji sitesi TechCrunch'a göre Peak'te 100 kişi çalışıyor. Şirketin internet sitesinde de 32 açık iş pozisyonu olduğu görülüyor.Peak, Zynga'nın bugüne kadar yaptığı en büyük alım oldu. Alımın duyurulmasının ardından Zynga hisseleri artışa geçti.Piyasalardaki koronavirüs paniğiyle birlikte Şubat ayında 6 doların altını gören Zynga hisseleri son haftalardaki yükselişine hız katarak bugün 10 dolara yaklaştı.2007'de San Francisco'da kurulan şirketin çalışan sayısı geçen yıl 1.800'ü geçmişti.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da "İlk Türk unicorn yani Turcorn hayırlı olsun" paylaşımında bulundu.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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