Siccin 9 çıkacak mı?
Türk korku sinemasının sevilen serisi Siccin, 8. filmiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Siccin 9 çıkacak mı?
"Siccin" serisinin 8. filmini sinemada izleyen bir kişiye tam 800.000 TL ödül verilecek. 6 Haziran'da vizyona girecek filmin, talihlisi 10 Haziran tarihinde Siccin Instagram hesabından duyurulacak. Peki, Siccin 9 çıkacak mı?
SİCCİN 8 BEYAZ PERDEYE ÇIKIYOR
Türk korku sinemasının sevilen serisi Siccin, 8. filmiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
"Siccin" serisinin 8. filmini sinemada izleyen bir kişiye tam 800.000 TL ödül verilecek. 6 Haziran'da vizyona girecek filmin, talihlisi 10 Haziran tarihinde Siccin Instagram hesabından duyurulacak.
SİCCİN 9 ÇIKACAK MI?
Siccin 9 filminin çıkıp çıkmayacağı hakkında henüz açıklama yapılmadı.