Siccin 9 çıkacak mı?

Siccin 9 çıkacak mı?
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Türk korku sinemasının sevilen serisi Siccin, 8. filmiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Siccin 9 çıkacak mı?

"Siccin" serisinin 8. filmini sinemada izleyen bir kişiye tam 800.000 TL ödül verilecek. 6 Haziran'da vizyona girecek filmin, talihlisi 10 Haziran tarihinde Siccin Instagram hesabından duyurulacak. Peki, Siccin 9 çıkacak mı?

SİCCİN 8 BEYAZ PERDEYE ÇIKIYOR

Türk korku sinemasının sevilen serisi Siccin, 8. filmiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

"Siccin" serisinin 8. filmini sinemada izleyen bir kişiye tam 800.000 TL ödül verilecek. 6 Haziran'da vizyona girecek filmin, talihlisi 10 Haziran tarihinde Siccin Instagram hesabından duyurulacak.

SİCCİN 9 ÇIKACAK MI?

Siccin 9 filminin çıkıp çıkmayacağı hakkında henüz açıklama yapılmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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