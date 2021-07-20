Sıcaktan bunalan hayvanlara buzlu meyvelerle serinlik

KOCAELİ'nin Darıca ilçesindeki 260 türde yaklaşık 3 bin hayvanın bulunduğu Faruk Yalçın Botanik Parkı ve Hayvanat Bahçesi'nde termometreler 33 dereceyi gösterince hayvanlar, buzlu meyvelerle serinletildi.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesindeki 260 türde yaklaşık 3 bin hayvanın bulunduğu Faruk Yalçın Botanik Parkı ve Hayvanat Bahçesi 'nde termometreler 33 dereceyi gösterince hayvanlar, buzlu meyvelerle serinletildi.

Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nda hava sıcaklığı 33 dereceye ulaşınca sıcaktan bunalan hayvanlara buzlu meyve verildi. Lemur ve bozayıya, içinde meyvelerin bulunduğu buz kalıpları verildi. Sıcaktan hareketleri de yavaşlayan hayvanlar, iştahla buzlu meyveleri tüketti.

19 yıldır hayvanat bahçesinde bakıcılık yaptığını söyleyen Abdullah Ege, "Madagaskar'a özgü maymun türlerine buzlu meyve servisi yapıyoruz. Burada 4 tür lemur var. Sıcakta fazla etkilenmesin, diye gün içinde buzlu meyve veriyoruz. Çok seviyorlar. Normal bir öğün ve bir öğün de buzlu meyve veriyoruz. Buzlu meyvelerle hayvanlarımız serinliyor" dedi. Bozayının buzlu meyveyi çok sevdiğini söyleyen ve 25 yıldır hayvanat bahçesinde bakıcılık yaptığını belirten Zülküf Kaçar, "Bozayımıza buzlu meyve veriyoruz. Havalar sıcak olduğu için öğün aralarında buzlu meyve veriyoruz. Buzlu meyvelerle de iştahları açılıyor. Aynı zamanda havuzuna soğuk su da döküyoruz ve hayvanlar bunaltıcı havada serinlemiş oluyor" diye konuştu. Gezmeye hayvanat bahçesine geldiklerini belirten Ercan Günaydın da "İlk defa buradaki hayvanat bahçesine geldim. Hava çok sıcak. Hayvanlara da buzlu meyveler veriliyor. Onlar da bu sıcakta çok bunalıyorlar. Buzlu meyvelerle bir an olsun serinliyorlar" dedi.- Kocaeli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz